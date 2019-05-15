رياضة | سر تأجيل رحيل مارتن لاسارتي عن الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر تأجيل رحيل مارتن لاسارتي عن الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب حيرة شديدة بسبب حسم مصير الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأحمر قبل نهاية الموسم الجاري.

ويشعر مجلس الأهلي بالقلق من عدم انتهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية في مصر ووجود احتمالية بتأجيل مباراة القمة أمام الزمالك الغريم التقليدي إلى ما بعد المونديال الإفريقي.

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ويسعى النادي الأهلي لحسم مصير لاسارتي قبل انطلاق أمم إفريقيا سواء بالبقاء عليه أو توجيه الشكر والبحث عن مدرب أجنبي جديد في الموسم المقبل واستغلال فترة التوقف الدولي لإعداد لاعبيه عبر معسكر خارجي سواء استمر لاسارتي أو رحل عن الفريق الأحمر وهو الأمر الأقرب بنهاية الموسم الجاري.