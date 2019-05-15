رياضة | رمضان صبحي مهدد بالغياب عن مباريات الدوري بعد أمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي مهدد بالغياب عن مباريات الدوري بعد أمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه رمضان صبحي لاعب فريق الأهلي شبح الغياب عن مباريات الفريق الأحمر في بطولة الدوري الممتاز بعد منافسات كأس الأمم الإفريقية في مصر.

ويلعب رمضان صبحي لفريق الأهلي على سبيل الإعارة من نادي هيدرسيلفد الإنجليزي لمدة موسم واحد.

Advertisements

وبات رمضان صبحي مهددًا بالغياب عن مباريات الأهلي بالمسابقة المحلية بسبب انتهاء إعارته من النادي اللندني للفريق الأحمر في أول شهر يوليو المقبل ولم يحسم النادي تجديد إعارة اللاعب من عدمه حتى الآن.

وعقب انتهاء إعارة رمضان صبحي للأهلي مطلع شهر يوليو وانتهاء منافسات كأس الأمم الإفريقية سيكون النادي الأحمر مطالب بتمديد إعارة اللاعب أو شراء عقده بشكل نهائي من النادي الإنجليزي قبل عودة مسابقة الدوري المصري مرة أخرى.