انت الان تتابع دياز: نحتاج للدعم والوقت لاقتناص الألقاب من القطبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:٥٤ ص

بيراميدز Advertisements

أوضح رامون دياز، مدرب بيراميدز، أن الفريق جديد ويحتاج لبعض الوقت لاقتناص الألقاب من أنياب الأهلي والزمالك. وأشار دياز إلى أن الدوري المصري قوي ومليء بالتنافسية، موضحًا أنه سيعقد جلسة مع الإدارة لبحث تدعيم الفريق بعدة صفقات جديدة، خاصة أن الفريق ما زال يحتاج للدعم، مضيفًا أن هناك لاعبين مميزين في الدوريات الخليجية يرغب في ضمهم، لكن العامل المالي سيلعب دوره بلا شك، وعن افتقاد الفريق للدوافع بعد تقلص فرص التتويج بالدوري، قال: "ربما حدث ذلك، لكنه ليس عذرًا، ويجب أن يتسم الفريق بالاحترافية، نحن نلعب دفاعًا عن نادٍ قوي، وإدارة لم تبخل بشيء".

وواصل فريق بيراميدز مسلسل نزيف النقاط وسقط في فخ التعادل أمام ضيفه وادي دجلة، بهدف لكل منهما مساء أمس الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي، في ختام الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، وتقدم وادي دجلة بهدف سجله محمد هلال في الدقيقة 9 من عمر اللقاء، وتعادل بيراميدز بهدف