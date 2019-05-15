انت الان تتابع رسميًا.. 30 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
جماهير الزمالك
وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره نهضة بركان المغربي يوم 26 مايو الجاري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كما وافق الأمن على حضور 30 ألف مشجع في وديتي منتخب مصر، الشهر المقبل، أمام غينيا وتنزانيا، بحيث يحضر في كل مباراة 30 ألف مشجع، وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء، قرر أن يترأس إسماعيل يوسف، بعثة الفريق في المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بالكونفدرالية بعدما نجح في الفوز على النجم الساحلي في مصر بهدف مقابل لا شىء، وتعادل في لقاء العودة بتونس سلبيا، بينما خسر نهضة بركان أمام الصفاقسي التونسي في لقاء الذهاب، بهدفين مقابل لا شىء، وحقق فوزًا مثيرًا في لقاء العودة بثلاثة أهداف مقابل لا شىء. ويعاني الزمالك
ويعاني الزمالك من نقص في مركز حراسة المرمى بعد استبعاد محمود جنش من اللقاء بسبب الإيقاف، بالإضافة لإصابة الحارس الثاني عماد السيد خلال مباراة الداخلية الأخيرة بالدوري بكسر في إصبع القدم، وهو ما جعل الجهاز الفني للفريق يعتمد على الحارس الشاب عمر صلاح.
وسبق وفاز الزمالك ببطولة الأندية أبطال الكؤوس عام 2000 بعد تغلبه على كانون ياوندي، تلك البطولة التي اندمجت مع بطولة كأس الاتحاد الإفريقي عام 2004 لتشكل بطولة كأس الكونفدرالية.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. 30 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.