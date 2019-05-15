انت الان تتابع رسميًا.. 30 ألف مشجع في نهائي الكونفدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

جماهير الزمالك

وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع في لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره نهضة بركان المغربي يوم 26 مايو الجاري في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كما وافق الأمن على حضور 30 ألف مشجع في وديتي منتخب مصر، الشهر المقبل، أمام غينيا وتنزانيا، بحيث يحضر في كل مباراة 30 ألف مشجع، وكان مجلس إدارة القلعة البيضاء، قرر أن يترأس إسماعيل يوسف، بعثة الفريق في المغرب، استعدادا لمواجهة نهضة بركان ضمن ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

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وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بالكونفدرالية بعدما نجح في الفوز على النجم الساحلي في مصر بهدف مقابل لا شىء، وتعادل في لقاء العودة بتونس سلبيا، بينما خسر نهضة بركان أمام الصفاقسي التونسي في لقاء الذهاب، بهدفين مقابل لا شىء، وحقق فوزًا مثيرًا في لقاء العودة بثلاثة أهداف مقابل لا شىء. ويعاني الزمالك