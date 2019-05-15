انت الان تتابع سولسكاير يهدد برحيل نصف لاعبي اليونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢٤ م
أولي جونار سولسكاير
أخبر أولي جونار سولسكاير إدارة مانشستر يونايتد برغبته في التخلص من نصف اللاعبين في الفريق، وذلك بعد الخسارة المهينة التي تلقاها الفريق على ملعبه أولد ترافورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد أمام كارديف سيتي يوم الأحد الماضي، وهو الفريق الذي هبط قبل المواجهة بالفعل للدرجة الأولى، الأمر الذي أثار إحباط المدرب النرويجي والمسؤولين في النادي والجماهير، وقال سولسكاير للاعبين أنه يستعد للتخلص من نصفهم بسبب نهجهم الذي يتبعونه في المباريات والتدريبات.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، ذكر سولسكاير لاعبي الفريق أنه بعد أن أنهى مانشستر يونايتد الموسم بعيدًا عن المراكز الأربعة الأولى، سيكونون بحاجة إلى فوز مانشستر سيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب واتفورد، وإلا سيتم تدمير فترة الإعداد للموسم الجديد بالكامل. وفي حال توج واتفورد بلقب كأس الاتحاد
وفي حال توج واتفورد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، سيبدأ مانشستر يونايتد مشواره في الدوري الأوروبي الموسم المقبل من الدور التمهيدي الثاني، والذي ينطلق يوم 25 يوليو المقبل، وهو نفس اليوم الذي من المفترض أن يواجه فيه الشياطين الحمر، توتنهام في شنغهاي.
يذكر أن مانشستر يونايتد أنهى الموسم بصورة مخيبة للآمال، من خلال جمع 8 نقاط من أصل 27 نقطة، وفشل في هزيمة كل من هيدرسفيلد وكارديف سيتي في آخر جولتين.
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