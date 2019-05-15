انت الان تتابع نجم الإسماعيلي يغيب عن موقعة الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٥٢ م
باهر المحمدي
تأكد غياب باهر المحمدي، مدافع النادي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه أمام الداخلية في الدوري الممتاز بسبب الإصابة، وكشف الجهاز الطبي لفريق الإسماعيلي عن عدم تماثل اللاعب للشفاء من إصابته وتأكد غيابه عن المباراة المقبلة، وأوضح الجهاز الطبي للإسماعيلي أن غياب اللاعب يأتي لعدم تماثله للشفاء من الإصابة واستمراره في برنامجه التأهيلي ليكون جاهزا في المواجهات المقبلة، علمًا بأن باهر المحمدي صاحب الـ22 عامًا، قد عانى منذ فترة من الإصابة في عضلات البطن ولم يتماثل للشفاء حتى الآن.
ويلتقي النادي الإسماعيلي فريق الداخلية يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019. وتأكد هبوط فريق الداخلية إلى دوري القسم الثاني بجانب النجوم، ويتبقى مقعد للهبوط يتنافس عليه العديد من
وتأكد هبوط فريق الداخلية إلى دوري القسم الثاني بجانب النجوم، ويتبقى مقعد للهبوط يتنافس عليه العديد من الأندية.
في المقابل يقع النادي الإسماعيلي في المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد خوض 30 مباراة (فاز في 9 وتعادل في 11 وخسر في 10، وسجل الفريق 26 هدفا بينما استقبلت شباكه 32 هدفًا)، ويأتي الداخلية في المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 27 نقطة من 32 مباراة.
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