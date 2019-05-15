انت الان تتابع نجم المنتخب السابق ينتقد تذاكر أمم إفريقيا الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١١ م

امم افريقيا

انتقد أحمد صلاح حسني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أسعار التذاكر الجديدة لبطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستقام في مصر في الفترة ما بين يومي 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، والتي أعلن عنها صباح اليوم الأربعاء عبر الصفحة الرسمية للبطولة على «تويتر»، وكتب حسني عبر حسابه الشخصى على «تويتر» أيضًا: «تكلفة المباراة على المواطن المصري 150 جنيها ذهاب وعودة وعصير وباسكوت ده غير تذكره المباراة تفتكروا 50 جنيه كفاية، اللهم ما بلغت وجهه نظري».

وجاء ذلك بعد تخفيض سعر تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات بطولة الأمم الإفريقية من قبل اللجنة المنظمة إلى 150 جنيهًا بدلًا من 200 جنيه. تكلفه المباراة على المواطن المصري 150 جنيه ذهاب و عوده و عصير و باسكوت ده غير تذكره المباراه تفتكروا 50 جنيه كفايه !!! اللهم ما بلغت وجهه نظري — Ahmed Salah

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