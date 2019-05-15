تفاصيل اجتماع ممثلي جريزمان ومسؤولي باريس سان جيرمان

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١٥ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ م

أنطوان جريزمان Advertisements

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن الأسبوع الماضي كانت هناك جلسة جمعت ممثلي النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مع مسؤولي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأضافت أن الجلسة جمعت بالتحديد ماود شقيقة جريزمان ووكيلته مع مسؤولي باريس سان جيرمان، لمناقشة انتقال محتمل لصفوف الفريق الباريسي، علمًا بأن جريزمان أعلن أمس الثلاثاء، رحيله عن صفوف الروخيبلانكوس بنهاية الموسم الجاري، بعد 5 سنوات قضاها بقميص الروخيبلانكوس، ليترك بالتالي فراغًا كبيرًا في صفوف الأتلتي سيكون من الصعب للغاية سده.

وسيفقد أتلتيكو واحدا من أهم اللاعبين في تاريخه، فلن يخسر الأتلتي لاعبًا كان قريبًا للغاية من التتويج بالكرة الذهبية فقط، بل سيخسر الفريق المدريدي خامس أفضل هداف في تاريخ النادي، واللاعب الأكثر تأثيرًا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني والذي بنى الفريق من حوله على مدار السنوات الخمس الماضية. ويعد

وسيفقد أتلتيكو واحدا من أهم اللاعبين في تاريخه، فلن يخسر الأتلتي لاعبًا كان قريبًا للغاية من التتويج بالكرة الذهبية فقط، بل سيخسر الفريق المدريدي خامس أفضل هداف في تاريخ النادي، واللاعب الأكثر تأثيرًا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني والذي بنى الفريق من حوله على مدار السنوات الخمس الماضية.



ويعد جريزمان أفضل هداف في أتلتيكو مدريد مع سيميوني، متفوقًا على دييجو كوستا الذي سجل 68 هدفًا وعلى راداميل فالكاو الذي سجل 58 هدفًا وعلى كل من كوكي وفرناندو توريس اللذين سجلا 38 هدفًا مع الروخيبلانكوس تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.



وساعد أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد في التتويج بالسوبر الأوروبي والدوري الأوروبي والسوبر الإسباني، ولن يكون من السهل على عشاق الروخيبلانكوس نسيانه سريعًا.

