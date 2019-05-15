انت الان تتابع الأهلي ضد إنبي.. الفريق البترولي يعلن قائمته للأحمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٥ مايو ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

إنبي والأهلي Advertisements

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نظيره الأهلي، والمقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء غدٍ الخميس، ضمن مؤجلات الجولة الـ30 من منافسات الدوري الممتاز، ويواجه الأهلي الفريق البترولي المهدد بالهبوط لدوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ صعوده للدوري الممتاز، على ملعب بتروسبورت، ويتصدر المارد الأحمر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 70 نقطة جمعها بعد خوضه 30 أسبوعًا، فيما يصارع إنبي الهبوط في المركز التاسع برصيد 36 نقطة من خلال 31 مباراة.

وضمت قائمة إنبي لمواجهة الأهلي، 22 لاعبًا هم: (عبد العزيز البلعوطي، محمود جاد، عمرو حسام، في حراسة المرمى، رامي صبري، إبراهيم يحيى، عمرو الحلواني، أحمد عبد العزيز، علي فوزي، محمود شبانة، أحمد صابر، في خط الدفاع، وأحمد رفعت، عبد الرحمن عامر، محمود توبة، محمد أشرف روقة، عماد فتحي، لوكومبي شيدراك، أبو