الامارات | 31 هدفا في افتتاح مناسات كرة القدم في بطولة زايد

شكرا لقرائتكم خبر عن 31 هدفا في افتتاح مناسات كرة القدم في بطولة زايد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فريق الميهال (ب) على ريجينال سبورت 11 / 1 ضمن منافسات المجموعة الأولى لمنافسات كرة القدم للسيدات ضمن بطولة زايد الرياضية ، كما فاز فريق رويال (أ) على فاير بولز بهدفين نظيفين.
وفي المجموعة الثانية فاز فريق رويال (ج) على المدفعجية 3 / صفر ، وفاز فريق أهلي سداب على تيكي تاك بهدفين دون رد.
وضمن مباريات المجموعة الثالثة حقق فريق الميهال (أ) على هانوفر 8 / صفر ، وفاز ريال (ب) على التحدي 4 /صفر
وتقام اليوم مباريات الجولة الثالثة من البطولة والتي سيتحدد على ضوئها الفرق المتأهلة للدور الثاني ، ويلتقي فيها ريجينال سبورت مع فاير بولز ورويال (أ) مع الميهال .
وفي المجموعة الثانية يلتقي تيكي تاك مع المدفعجية ورويال (ج) مع أهلي سداب ، وفي المجموعة الثالثة يتلقي هانوفر مع التحدي ورويال (ب) مع الميهال (أ) .
وتنطلق في التاسعة مساء اليوم منافسات بطولة كرة اليد النسائية لمدة يومين وبمشاركة 9 فرق تم تقسيمهم على 3 مجموعات ، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة للدور قبل النهائي بالإضافة لفريق واحد كأفضل ثالث .
كما تنطلق في العاشرة مساء منافسات الشطرنج التي تشمل 3 فئات مختلفة هي بطولة الأساتذة الدولية المفتوحة وبطولة السيدات الدولية وبطولة الناشئين فئة 14 سنة ، وسيدير البطولة طاقم تحكيم اماراتي برئاسة الحكم الدولي سعيد أحمد محمود ، وعلى مستوى بطولة الأساتذة سيتم اعتماد النظام السويسري من 9 جولات بهذه البطولة وبزمن قدره 15 دقيقة لكل لاعب مع إضافة 10 ثوان لكل نقلة ، وستحظى هذه الفئة بمشاركة كبيرة من نجوم الشطرنج من أبطال الدولة أبرزهم عمران الحوسني وسلطان الزعابي وأحمد الرميثي وسلطان الدرمكي والأساتذة الدوليين الأوكراني ديمتري كوماروف و الروماني فيوريل يورداكيسكو والأوزبكي سيرجي كايوموف ، وعلى مستوى بطولة السيدات ستقام من سبع جولات بزمن 15 دقيقة مع إضافة 10 ثوان ، وستشارك بطلة العالم الاماراتية روضة السركال بالإضافة لأبرز لاعبات الدولة ، وستقام بطولة الناشئين بنظام بطولة السيدات .
وتأهل فريقا إسبريا فولي وأفوك إيلايت إلى الدور النهائي لمنافسات السيدات للكرة الطائرة بعد فوز إسبريا فولي على أدفك آي أو 2 / صفر ( 25 / 15 و 25 / 18 ) ، وفوز أفوك إيلايت على اف اس ام نينكس 2 /صفر ( 25 /15 و 25 / 17 ) .
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