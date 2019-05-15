ساري يواجه خطر الإقالة من تشيلسي

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن نادي تشيلسي على استعداد لإقالة ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق بنهاية الموسم الجاري.

وزعمت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، أن رومان إبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، يمكن أن يقرر إقالة ساري بسبب علاقته المضطربة مع جماهير البلوز، بالرغم من وصوله إلى نهائي الدوري الأوروبي.

وأضافت أن ناديي روما وميلان هما الوجهتين المحتملتين للمدرب البالغ من العمر 60 عامًا، بالرغم من أن قيادة ميلان تعتمد على تأهل الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

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وختمت الصحيفة أن يوفنتوس يظل خيارًا ممكنًا أمام ساري، بالرغم من ارتباطه السابق بنابولي، موضحة أن الأمر يعتمد على مستقبل أليجري.

وأنهى تشيلسي منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في المركز الثالث، فيما يستعد لمواجهة آرسنال، بنهائي الدوري الأوروبي.