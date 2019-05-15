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جدة - عمرو شويل مجدي عبد الغني : بلح باللبن ولسان عصفور وجبتى المفضلة فى رمضان

أكد مجدى عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ان وجبته المفضلة فى شهر رمضان هو تناول كميات من البلح باللبن الذى أعتدت تناوله منذ الطفولة.

ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.

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أضاف مجدي عبد الغني فى تصريحات لـ"الخليج 365" ان شوربة لسان العصفور هي الأخرى أفضل شئ ممكن تناوله خلال عملية الافطار، مشددَا على انه لا يمكن الاستغناء عن اى من الصنفين خلال شهر رمضان الكريم.

ويعد مجدي عبد الغني واحد من نجوم الكرة المصرية الذين استطاعوا أن يحفروا لأنفسهم طريق ومسيرة كروية مع المنتخب والدوريات الأوروبية بعد الانتهاء من مشوار نهائيات كأس العالم.