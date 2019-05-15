شكرا لقرائتكم مجدي عبد الغني : بلح باللبن ولسان عصفور وجبتى المفضلة فى رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مجدي عبد الغني : بلح باللبن ولسان عصفور وجبتى المفضلة فى رمضانأكد مجدى عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ان وجبته المفضلة فى شهر رمضان هو تناول كميات من البلح باللبن الذى أعتدت تناوله منذ الطفولة.
ويحتفل العالم الإسلامى حاليا بحلول شهر رمضان المبارك والذى يلتف حوله الجميع فى البلدان الإسلامية وعلى رأسها البلدان العربية ومن بينها مصر.
أضاف مجدي عبد الغني فى تصريحات لـ"الخليج 365" ان شوربة لسان العصفور هي الأخرى أفضل شئ ممكن تناوله خلال عملية الافطار، مشددَا على انه لا يمكن الاستغناء عن اى من الصنفين خلال شهر رمضان الكريم.
ويعد مجدي عبد الغني واحد من نجوم الكرة المصرية الذين استطاعوا أن يحفروا لأنفسهم طريق ومسيرة كروية مع المنتخب والدوريات الأوروبية بعد الانتهاء من مشوار نهائيات كأس العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر مجدي عبد الغني : بلح باللبن ولسان عصفور وجبتى المفضلة فى رمضان... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.