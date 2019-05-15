شكرا لقرائتكم مواعيد الدورة الثلاثية لسوبر المحترفين لتحديد بطل اليد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم ، عن مواعيد الدورة الثلاثية لسوبر المحترفين لتحديد بطل الموسم الجارى 2018 / 2019 .
ومن المقرر أن تقام الجولة على مدار 3 أيام 27 ، 28 ، 29 مايو الجارى على صالة أكتوبر الدولية التى ستشهد نهائيات كأس مصر أيضا ، حيث يلتقى الأهلى مع سبورتنج يوم 27 مايو الجارى .
كما يلتقى سبورتنج مع طلائع الجيش يوم 28 على أن يلعب طلائع الجيش مع الأهلى يوم 29 من نفس الشهر .
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