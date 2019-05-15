شكرا لقرائتكم الكاف يغرم الأهلي 10 آلاف دولار بسبب مباراة صن دوانز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على النادي الأهلي بسبب إشعال الجماهير للشماريخ فى مباراة الإياب لفريقه أمام صن داونز. وفاز الأهلي بهدف نظيف فى مجموع اللقاء بعد أنخسر فى الذهاب بخماسية نظيفة أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا. Advertisements ومن جهته تلقى اتحاد الكرة خطاب من الكاف بالغرامة الموقعة على النادي الأهلي و البالغة 10 آلاف دولار.

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