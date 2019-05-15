شكرا لقرائتكم بعثة الزمالك تغادر القاهرة مساء غدا إلى المغرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، على موعد مغادرة بعثة الفريق القاهرة فى التاسعة مساء غدا الخميس، والتوجه إلى المغرب على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة نهضة بركان الأحد المقبل في نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

كما قرر جروس تعديل موعد التدريبات غدًا، ليخوض الفريق مرانه الأخير على ملعب النادى قبل الافطار على أن يعلن بعدها قائمة الفريق التي ستطير إلى المغرب.

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ويواصل الزمالك تدريباته اليوم في العاشرة مساءً على ملعب النادي استعدادا لنهئاى الكونفدرالية ، بعدما فضل المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات امس بعد الفوز على الداخلية بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز.