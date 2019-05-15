شكرا لقرائتكم عودة حسنى فتحى للمقاصة الموسم المقبل بعد جراحة ناجحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود ظهير أيمن مصر المقاصة حسنى فتحى إلى صفوف فريقه الموسم المقبل بعدما نجاح جراحة عملية قرحة الركبة التى أجراها فى ألمانيا بداية الموسم الحالى. وفضل مسئولو المقاصة إراحة اللاعب رغم شفائه تماما من الإصابة للاعتماد عليه معافى تماما خاصة وأنه يشارك كجوكر فى مركز الظهير الأيمن والأيسر وخط الوسط . Advertisements ويحتل المقاصة المركز السادس بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعد الفوز الاخير الذى حققه الفريق على النجوم بهدفين مقابل هدف .

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