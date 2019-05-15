شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يطلب مواجهة نظيره السعودي فى القاهرة بدلا من الرياض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، نظرائهم فى المنتخب السعودي إقامة المباراة الودية المقرر لها سبتمبر المقبل، فى القاهرة. Advertisements تلقى منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا من منتخب السعودية لمواجهتها وديًا فى شهر سبتمبر المقبل وطلب إقامتها فى السعودية. ويستعد منتخب مصر الأولمبى لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى القاهرة خلال نوفمبر المقبل.

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