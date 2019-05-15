شكرا لقرائتكم الأهلي ضد إنبي .. لاسارتي يرفض إجراء تغييرات فى التشكيل الأساسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الأورجوانى مارتن لاسارتى المدير الفني للأهلي على تثبيت التشكيل أمام إنبي فى المباراة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء غدا،الخميس، على ستاد بترسبورت فى المواجهة المؤجلة بينهما من الجولة 30 للدوري الممتاز.

واتضحت رغبة لاسارتي في تثبيت التشكيل الذي سيخوض به لقاء إنبي خلال مران أمس الأربعاء، خصوصا في ظل اهتمامه بنفس الوجوه التي لعبت بشكل أساسي فى مباراتى النجوم وسموحة الماضيتين.

وخاض الأهلى المباريات الأخيرة بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وأحمد فتحى فى خط الدفاع، وعمرو السولية وحمدى فتحى وصالح جمعة فى خط الوسط، وحسين الشحات كجناح أيمن، ورمضان صبحى كجناح أيسر، ووليد أزارو فى خط الهجوم.

ويتربع الأهلي حالياً على عرش قمة الدورى الممتاز منفردًا برصيد 70 نقطة ، فى حين يحتل إنبى بقيادة على ماهر المركز التاسع برصيد 36 نقطة.