شكرا لقرائتكم الأمن يحدد 30 ألف مشجع لحضور وديتى المنتخب ضد غينيا وتنزانيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حددت الجهات الأمنية، أعداد الجماهير المسموح بها لحضور مباراتي المنتخب الوطني الوديتين ضد غينيا وتنزانيا، المقرر لهما الشهر المقبل استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية و المقرر إقامتها باستاد برج العرب .

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ووافق الأمن على حضور 30 ألف فى ودية مصر الأولى أمام غينيا ومثلهم فى لقاء تنزانيا ، لدعم منتخب مصر قبل بدء مشواره في امم افريقيا.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 6 يونيو المقبل استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين.