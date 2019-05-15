شكرا لقرائتكم غضب فى الشرقية لتمسك رئيس النادى بالمدير الفنى رغم إخفاقاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغليان تسطير على جماهير وأروقة نادى الشرقية بسبب تمسك الدكتور مجدي عزت رئيس النادي بالإبقاء على طارق الصاوي في منصب المدير الفني للفريق الأول رغم فشله في قيادة الفريق للصعود إلى الدرجة الثانية وبقائه في القسم الثالث.

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رئيس النادي يرفض الانصياع لمطالب أعضاء مجلس الإدارة في إقالة الصاوي من منصبه ، والاستعانة بجهاز فني شرقاوي ، ويتمسك باستمراره كمدير فني .

ورشح أعضاء مجلس الإدارة أكثر من إسم لخلافة الصاوي، بعد الفشل الذريع الذي حققه في دوري الترقي والمؤهل للدرجة الثانية وحصده 8 نقاط فقط من أصل 24 إلا أن رئيس النادي له رأي أخر.