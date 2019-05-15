شكرا لقرائتكم 30 ألف مشجع يؤازرون الزمالك ضد نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت الجهات الأمنية موافقتها على حضور 30 ألف مشجع، لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي المقرر لها يوم 26 مايو الجاري في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية.

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ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الزمالك و نهضة بركان المغربي فى الثانية عشر صباح الإثنين المقبل.

وسيتم التنسيق مع الأمن خلال الساعات المقبلة تحديد موعد و أماكن طرح التذاكر لجمهور الزمالك.