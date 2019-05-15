شكرا لقرائتكم 30 ألف مشجع يؤازرون الزمالك ضد نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت الجهات الأمنية موافقتها على حضور 30 ألف مشجع، لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان المغربي المقرر لها يوم 26 مايو الجاري في إياب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية.
ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الزمالك و نهضة بركان المغربي فى الثانية عشر صباح الإثنين المقبل.
وسيتم التنسيق مع الأمن خلال الساعات المقبلة تحديد موعد و أماكن طرح التذاكر لجمهور الزمالك.
كانت هذه تفاصيل خبر 30 ألف مشجع يؤازرون الزمالك ضد نهضة بركان فى نهائى الكونفيدرالية... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.