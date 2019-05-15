شكرا لقرائتكم استقالة العقباوى مدرب حراس مرمى الداخلية بعد هبوط الفريق رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقال محمد العقباوي مدرب حراس نادي الداخلية اليوم الأربعاء من الجهاز الفني للفريق، عقب هبوط الفريق رسميا إلى دوري الدرجة الثانية بعد خسارته في أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة الأخيرة بالدوري .

وشكر العقباوي مجلس إدارة نادي الداخلية على الفترة التي قضاها في الجهاز الفني للفريق تحت قيادة علاء عبد العال، مشيراً إلى أنه يفاضل الآن بين عدة عروض لتحديد وجهته المقبلة.

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وقال العقباوي، إنه تمكن من تطوير مستوى محمد صبحي حارس مرمى الفريق، وأعاده لمستواه بعد ثلاث سنوات من التراجع بعدما كان بعيداً عن المشاركة مع الاسماعيلي والمقاصة، ليدخل صبحي في قائمة الحراس المرشحين لتمثيل مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة .