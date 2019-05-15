شكرا لقرائتكم جروس يحدد مصير حازم إمام وبوطيب من مواجهة نهضة بركان المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس السويسرى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، الدفع بحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، أمام نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائى الكونفدرالية، حيث ينوى اصطحابه خلال رحلة السفر إلى المغرب.

وحرمت الإصابة حازم إمام عن المشاركة في المباريات السابقة مع فريقه، بعد تعرضه لإصابة في عضلة السمانة، وخضع كابتن الزمالك إلى تدريبات تأهيلية مكثفة، لتجهيزه ليصبح بديلاً للتونسى حمدى النقاز فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

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وهناك شكوك حول مصير مشاركة المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، من العودة لصفوف فريقه في نهائى الكونفدرالية، حيث سيخضع اللاعب اليوم، لإختبار طبى لتحديد موقفه، بعد الإصابة التى تعرض لها في الركبة وابعدته عن المشاركة.