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شكرا لقرائتكم تعرف على أسماء 8 حكام المحالين للجنة الانضباط لتطاولهم على عصام عبد الفتاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حصل " الخليج 365 " على المستند الخاص بأسماء الحكام 8 المحالين بقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة للجنة الإنضباط لتطاولهم على لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على وسائل التواصل الاجتماعى.
والحكام المحالين للجنة الإنضباط هم كل من : صالح سلامة و سيد الجوكر و محمد صابر وأحمد مقبل وعدى إبراهيم متبولى و أسامه إسماعيل وأحمد نظير وإكرامى سالم.
وسيتم تحديد جلسة مع الحكام الثمانية لمثولهم أمام لجنة الإنضباط خلال الساعات المقبلة، بعد إيقافهم عن إدارة المباريات لحين انتهاء التحقيقات وظهور نتائجها.
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