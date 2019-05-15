شكرا لقرائتكم تعرف على أسماء 8 حكام المحالين للجنة الانضباط لتطاولهم على عصام عبد الفتاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل " الخليج 365 " على المستند الخاص بأسماء الحكام 8 المحالين بقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة للجنة الإنضباط لتطاولهم على لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح على وسائل التواصل الاجتماعى.





والحكام المحالين للجنة الإنضباط هم كل من : صالح سلامة و سيد الجوكر و محمد صابر وأحمد مقبل وعدى إبراهيم متبولى و أسامه إسماعيل وأحمد نظير وإكرامى سالم.

وسيتم تحديد جلسة مع الحكام الثمانية لمثولهم أمام لجنة الإنضباط خلال الساعات المقبلة، بعد إيقافهم عن إدارة المباريات لحين انتهاء التحقيقات وظهور نتائجها.