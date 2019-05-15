شكرا لقرائتكم الهولندي سيدورف يوجه لطمة لآمال توامبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير صحافية أن الهولندي، كلارنس سيدورف، مدرب المنتخب الكاميروني، صدم ليندر توامبا، مهاجم فريق التعاون السعودي، بعدما استبعده من قائمة المنتخب الموسعة قبل كأس أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر نهائيات البطولة الإفريقية خلال الفتر من 21 يونيو إلى 19 يوليو، والتي تشهد مشاركا 24 منتخبا لأول مرة.

وقالت محطة "بي بي سي" البريطانية في تقرير لها: استبعاد مهاجم التعاون ليندر توامبا سبب خيبة أمل بالنسبة للاعب، لأنه سجل 20 هدفا خلال 26 مباراة، في أول موسم له بالدوري السعودي.

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ويحتل توامبا "29 عاما" المركز الثاني في قائمة ترتيب الهدافين "20 هدفا"، خلف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر "32 هدفا".

ووقع اختيار سيدروف على 34 لاعبا في القائمة الموسعة، والتي من المفترض أن تتقلص قبل المشاركة في كأس الأمم الإفريقية، وضمت القائمة 14 مهاجما.

ورأى المحلل الرياضي الكاميروني إيف تشامادو، أن سيدروف اعتمد على الأسماء المعتادة في تشكيلة المنتخب الكاميروني، مشيرا إلى أن اختياراته كانت "كسوله" نوعا ما، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة " lionindomptable" المهتمة بشؤون المنتخب: هناك أسماء غير مقنعة تم اختيارها في القائمة الأولوية للمنتخب، واعتمد المدرب الهولندي في اختياراته على الماضي، وكان يجب على سيدروف منح بعض اللاعبين فرصة، لاسيما أصحاب الخبرة الذين يمكن أن يحققوا قيمة إضافية، أمثال توامبا.