غوارديولا يحرز جائزة أفضل مدرب في الدوري الإنكليزي

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أحرز المدرب الإسباني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا جائزة أفضل مدرب في انكلترا، بعد قيادته الاحد الى لقبه الثاني تواليا في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، متفوقا على الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الوصيف.

واحتفظ سيتي بلقبه في البريميرليغ بعد صراع محموم انتهى بفارق نقطة يتيمة أمام ليفربول.

وبعد تتويجه بلقب كأس الرابطة في فترة سابقة من الموسم، سيكون بمقدور سيتي تحقيق ثلاثية محلية للمرة الاولى عندما يواجه واتفورد السبت في نهائي كأس انكلترا على ملعب ويمبلي.

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وتصدر غوارديولا تصويت لجنة من الخبراء بالاضافة الى الجماهير، متفوقا ايضا على الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام الذي أوصل فريقه الى نهائي دوري ابطال اوروبا على غرار كلوب، ومدرب ولفرهامبتون البرتغالي نونو اسبيريتو سانتو الذي حل سابعا في موسمه الاول بعد عودته الى دوري النخبة.

وقال غوارديولا البالغ 48 عاما "يشرفني الحصول على هذه الجائزة. اريد مشاركتها مع لاعبي فريقي لانهم النجوم في كل شيء، ومع جهازي الفني لاننا قاتلنا بمواجهة جميع المدربين في الدوري، خصوصا المذهل يورغن كلوب الذي بقي يواجهنا حتى النهاية".

واصبح مدرب برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الالماني السابق ثالث مدرب يحتفظ بجائزته بعد السير اليكس فيرغوسون والبرتغالي جوزيه مورينيو.