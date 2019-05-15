شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مفاوضات الأهلى لاستعادة أحمد حجازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية محاولات أهلاوية لاستعادة أحمد حجازى نجم منتخب مصر ونادى ويست بروميتش الإنجليزى لتدعيم الدفاع الأحمر فى الصيف المقبل، وهو ما نرصده فى التقرير التالى من خلال عدة تساؤلات نطرحها فى التقرير التالى:

س: هل تفاوض الأهلى مع أحمد حجازى للعودة للقلعة الحمراء فى الصيف؟

ج: نعم.. فالفترة الماضية شهدت محاولات يمكن وصفها بأنها "جس نبض" من الأهلى للمدافع الدولى للعودة لقلعة الحمراء فى الصيف المقبل.

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س: ماذا كان رد أحمد حجازى على العرض الأهلاوى؟

ج: أعلن أنه يرغب فى البقاء بأوروبا، خاصة إذا تلقى عرضاً من أحد أندية الدورى الأنجليزى الممتاز أو ناد آخر كبير خارج إنجلترا.

س: وماذا سيفل حجازى إذا لم يتلق عرضاً جيداً؟

ج: حسب مفاوضاته المبدئية مع مسئولى الأهلى أعلن المدافع الدولى أن الأولوية ستكون للقلعة الحمراء، وأنه سيعود للأهلى حال عدم تلقيه عرضاً يناسب طموحاته وأحلامه الكروية فى الفترة المقبلة.

س: ماذا عن موقف ويست بروميتش من الصعود للدورى الممتاز؟

ج: انعدمت حظوظ حجازى ورفاقه بنادى ويست بروميتش فى الصعود للدورى الممتاز بإنجلترا بعد الخسارة بركلات الترجيح أمس الثلاثاء، من أستون فيلا الذى يضم بين صفوفه لاعب منتخبنا الأول أحمد المحمدى.