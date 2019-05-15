اخبار الرياضه

أحمد المهدى يطالب لاعبى الطلائع باستمرار الانتفاضة أمام زعيم الثغر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المهدى يطالب لاعبى الطلائع باستمرار الانتفاضة أمام زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله باستمرار الانتفاضة بعد الفوز على بتروجت بهدف دون رد فى المباراة الأخيرة بالدورى، مؤكداً ضرورة الفوز على زعيم الثغر لحسم مسألة بقاء الفريق فى دورى الأضواء والشهرة مبكراً وقبل المباريات الأخيرة من عمر المسابقة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا، وتلقت شباكه 38 هدفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد المهدى يطالب لاعبى الطلائع باستمرار الانتفاضة أمام زعيم الثغر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا