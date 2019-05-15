شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المهدى يطالب لاعبى الطلائع باستمرار الانتفاضة أمام زعيم الثغر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد أحمد المهدى مدير الكرة بطلائع الجيش اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله باستمرار الانتفاضة بعد الفوز على بتروجت بهدف دون رد فى المباراة الأخيرة بالدورى، مؤكداً ضرورة الفوز على زعيم الثغر لحسم مسألة بقاء الفريق فى دورى الأضواء والشهرة مبكراً وقبل المباريات الأخيرة من عمر المسابقة.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر لها الثلاثاء 21 مايو الجارى ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا، وتلقت شباكه 38 هدفا.