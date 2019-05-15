شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. 30 ألف مشجع فى نهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجهات الأمنية على حضور 30 ألف مشجع فى لقاء الزمالك ونهضة بركان المغربى، المقرر لها يوم 26 مايو الجارى فى إياب نهائى الكونفيدرالية. ومن المقرر أن يقام لقاء الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان المغربى فى الثانية عشر صباح الاثنين المقبل. وسيتم التنسيق مع الأمن خلال الساعات المقبلة لتحديد موعد وأماكن طرح التذاكر لجمهور الزمالك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. 30 ألف مشجع فى نهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.