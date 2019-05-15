شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يستعين بـ"المواعظ الدينية" قبل مواجهة الأهلى مع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعان صالح جمعة صانع ألعاب النادى الأهلى بالمواعظ الدينية فى إطار استعداد الفريق الأحمر لمواجهة إنبى ضمن منافسات الجولة الـ30 المؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام. وكتب صالح جمعة عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر: "فإذا بفاسق يتوب وصالح ينتكس، إنما هى قلوب بين يدى الله فلا تغتر".

صالح جمعه ويواجه النادى الأهلى فريق إنبى فى تمام العاشرة مساء غد الخميس فى المباراة التى تقام على ملعب بتروسبورت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صالح جمعة يستعين بـ"المواعظ الدينية" قبل مواجهة الأهلى مع إنبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.