المنتخب الأوليمبي يطالب السعودية باللعب فى القاهرة ودياً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب ، من المنتخب السعودي إقامة المباراة الودية المقرر لها سبتمبر المقبل ، فى القاهرة . تلقى منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب عرضا من منتخب السعودية لمواجهتها وديًا فى شهر سبتمبر المقبل وطلبو إقامتها فى السعودية. ويستعد منتخب مصر الأولمبى لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى تقام فى القاهرة خلال نوفمبر المقبل.

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