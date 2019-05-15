شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى فتحى يعود لصفوف المقاصة الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود حسنى فتحى ظهير أيمن مصر المقاصة إلى صفوف فريقه فى الموسم المقبل، بعدما أجرى عملية قرحة الركبة بألمانيا التى داهمته مع بداية الموسم الحالى.

ورغم شفاء اللاعب من الإصابة تماما إلا أن مسئولى ناديه قرروا إراحته تماما حتى يعود مع بداية فترة الإعداد معافى تماما، خاصة أنه يشارك كجوكر فى مركز الظهير الأيمن والأيسر وخط الوسط.

يذكر أن مصر المقاصة يحتل المركز السادس بجدول الدورى برصيد 45 نقطة بعد الفوز الأخير الذى حققه الفريق على النجوم بهدفين مقابل هدف.