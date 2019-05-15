شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الزمالك يتوج بكأس مصر للمرة 26 فى تاريخه بعد الفوز على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 15 مايو عام 2018، حصد نادى الزمالك بطولة كأس مصر، عقب التغلب على سموحة 5-4 بركلات الترجيح فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين، ليرفع الفريق الأبيض رصيده من بطولات كأس مصر إلى اللقب رقم 26، ويقلص الفارق بينه وبين غريمه التقليدى النادى إلى الأهلى إلى 10 بطولات فقط، حيث يبلغ رصيد أبناء التتش 36 لقباً

الزمالك بدأ اللقاء بتشكيل مكون من محمود جنش فى حراسة المرمى، وحمدى النقاز، ومحمود علاء، ومحمود حمدي الونش، وأحمد أبو الفتوح، وطارق حامد، ومحمود عبدالعزيز، وعماد فتحى، ومحمد عنتر، ويوسف أوباما، وكاسونجو.

فى المقابل، يخوض سموحة اللقاء بتشكيل مكون من مهدي سليمان في حراسة المرمى، وعبدالله بكري، وياسر إبراهيم، ومحمود معاذ، ورجب بكار، وإسلام صالح، ومحمد حمدي زكي، وأحمد حمص، وناصر ماهر، وأوميد أوكري، وحسام حسن.

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وضع حسام حسن فريق سموحة في المقدمة، بإحرازه هدفًا أول في شباك الزمالك في الدقيقة 5 من المباراة قبل أن يتعادل كاسونجو مهاجم الزمالك السابق للقلعة البيضاء في الدقيقة 86 من عمر اللقاء لتمتد المباراة لشوطين إضافيين.

وانتهى الشوطين الإضافيين بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التى رجت كفة القلعة البيضاء بنتيجة 5/4.