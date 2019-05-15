شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر ظهر أحمد الشيخ لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع أحمد الشيخ لاعب الأهلى لفحص طبى مساء اليوم الأربعاء، قبل انطلاق المران المسائى، حيث كشف الجهاز الطبى للأهلى أن الشيخ اشتكى من آلام فى الظهر أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق أمس الثلاثاء.

وتحدد نتيجة فحص اللاعب قدرته على المشاركة فى المران الجماعى، مساء اليوم، أو الاستمرار فى تنفيذ برنامجه التأهيلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى العاشرة من مساء الخميس على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.