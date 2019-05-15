مسابقات اليد تعلن جدول الدورة الثلاثية لتحديد بطل السوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم جدول الدورة الثلاثية لسوبر المحترفين لتحديد بطل موسم 2018 / 2019. وتقام الجولة على مدار 3 أيام 27 و28 و29 مايو الجارى على صالة أكتوبر الدولية، التى ستشهد نهائيات كأس مصر أيضا. ويلتقى الأهلى مع سبورتنج يوم 27 مايو الجارى وسبورتنج مع طلائع الجيش يوم 28 وطلائع الجيش مع الأهلى يوم 29 من نفس الشهر.

سوبر المحترفين

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