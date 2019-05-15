شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام بديلاً للنقاز فى نهائى الكونفدرالية.. واختبار بوطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك اصطحاب حازم إمام الظهير الأيمن للفريق، خلال رحلة السفر إلى المغرب، استعدادًا لمواجهة نهضة بركان المغربى، يوم الأحد المقبل فى ذهاب نهائى الكونفدرالية.

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وغاب حازم إمام عن المشاركة فى المباريات السابقة مع فريقه، بعد تعرضه للإصابة فى عضلة السمانة، وخضع اللاعب لتدريبات تأهيلية مكثفة، من أجل تجهيزه ليصبح بديلاً للتونسى حمدى النقاز أمام نهضة بركان.

فى المقابل مازال الغموض يحوم حول مصير المغربى خالد بوطيب مهاجم الزمالك، من العودة لصفوف فريقه فى نهائى الكونفدرالية، ومن المنتظر أن يخضع اللاعب اليوم لاختبار طبى لتحديد موقفه، بعد الإصابة التى تعرض لها فى الركبة وأبعدته عن المشاركة.