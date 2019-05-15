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شكرا لقرائتكم خبر عن لو كنت ممثل تحب تبقى مين.. لينا عرابى نجمة السلاح: كان نفسى أكون دنيا سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يمتلك نجوم الكرة شهرة لا تختلف عن شهرة نجوم الفن، خاصة أن كلاهما يمتلك الحس الفنى ولكن كل فى موهبته.
وحرص ”الخليج 365” على توجيه سؤال لنجوم الرياضة ألا وهو لو كنت ممثل كنت تتمنى تبقى مين من نجوم الفن؟.
نجمتنا اليوم لينا عرابى نجمة منتخب السلاح، التى أكدت أنها كانت تتمنى أن تكون النجمة دنيا سمير غانم، مشيرة إلى أنها تحب أعمالها كثيرا وتشبهها فى إجادة الغناء ما أدى إلى شهرتها بين أصدقائها بـ لهفة.
لينا عرابى و دنيا سمير غانم
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