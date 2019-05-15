شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى كأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فى الثانية عشر مساء الأحد المقبل فريق نهضة بركان المغربى نظيره الزمالك فى ذهاب نهائى كأس الكونفيدرالية الأفريقية. ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعدما حقق فوزين متتاليين بمسابقة الدورى رفعت رصيده إلى 66 نقطة فى المركز الثانى خلف الأهلى المتصدر برصيد 70 ويتبقى للقلعة البيضاء مباراة مؤجلة عن المتصدر. كيف تأهل الفريقان للمباراة النهائية كيف تأهل الفريقان للمباراة النهائية تأهل الزمالك للمباراة النهائية بالكونفيدرالية بعدما نجح فى الفوز على النجم الساحلى بمصر بهدف مقابل لا شىء، وتعادل فى لقاء العودة بتونس سلبيا، بينما خسر نهضة بركان أمام الصفاقسى التونسى فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء، وحقق فوزا مثيرا فى لقاء العودة بثلاثة أهداف مقابل لا شىء. Advertisements الزمالك تغلب على النجم الساحلى هل يعانى الزمالك من نواقص قبل النهائى الأفريقى؟ هل يعانى الزمالك من نواقص قبل النهائى الأفريقى؟ يعانى الزمالك من نقص حاد فى مركز حراسة المرمى بعد استبعاد محمود جنش من اللقاء بسبب الإيقاف، بالإضافة لإصابة الحارس الثانى عماد السيد خلال مباراة الداخلية الاخيرة بالدورى بكسر فى إصبع القدم، وهو ما جعل الجهاز الفنى للفريق يعتمد على الحارس الشاب عمر صلاح. عماد السيد يبكى بعد الاصابة

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