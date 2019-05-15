اتحاد الكرة يستقر على إقامة قمة الأهلي والزمالك بعد أمم إفريقيا

استقر اتحاد الكرة المصري على إقامة مباراة القمة بين قطبي كرة القدم المصرية “الأهلي والزمالك” بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا، خاصة وأنه يرغب في حسم صراع الهبوط لقاع جدول الترتيب قبل انطلاق كان 2019.

وصرح مصدر موثوق بالاتحاد المصري لكرة القدم مؤكدا أن المجلس ولجنة المسابقات استقرا على إقامة مباريات الفارس الأبيض مع حرس الحدود، الإنتاج الحربي، والجونة قبل مباراة الأهلي بالدوري العام.

وأكمل أن اتحاد الكرة يبذل قصاري جهده لإنهاء كافة مواجهات الزمالك مع أندية القاع قبل لقاء القمة، على أن يتم وفقا له تحديد الأندية الهابطة قبل بطولة أمم إفريقيا، على أن تستعد جميعها لمباريات القسم الثاني قبل بطولة الدوري العام.