فحوصات طبية لظهر أحمد الشيخ لتحديد موقفه من التدريبات الجماعية

يجري الجهاز الطبي للنادي الأهلي بعض الاختبارات والفحوصات الطبية لظهر أحمد الشيخ قبل مران الفريق المسائي؛ حيث يعاني اللاعب من آلام في الظهر تسببت في غيابه عن تدريبات الفريق الجماعية أمس الثلاثاء.

ومن المقرر أن يكشف الفحص الطبي الذي يخضع له اللاعب اليوم عن قدرته على المشاركة في مران الفريق الجماعي المقرر له مساء اليوم الأربعاء، أو الخضوع للبرنامج التأهيلي الذي يستمر به اللاعب.

ويستعد المارد الأحمر لخوض لقاء جديد أمام فريق انبي المقرر إقامته في تمام العاشرة من مساء غدا الخميس، والذي يستضيفه ستاد بتروسبورت ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز، ويحتل صدارة الترتيب برصيد 70 نقطة؛ حيث يطمح في الفوز بلقاء انبي وحصد الثلاث نقاط والتغريد بمركز الصدارة بعيدا عن الزمالك وفريق بيراميدز.