سعر صرف الدولار اليوم الأربعاء 15-5-2019 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية والسوق السوداء

نتابع معكم اليوم متابعة محدثه ومستمرة لأحدث سعر صرف الدولار الأمريكي، حيث جاء زلزال جديد يضرب سعر صرف الورقة الخضراء لليوم الثاني على التوالي ، واليوم سوف نعرض مقال محدّث بشكل يومي لآخر سعر حققته العملة الأمريكية، مع جدول محدث بشكل لحظي لسعر الدولار اليوم في البنوك بالسوق المصري، وأسعار الدولار بالبنك المركزي المصري، وهو المحدد الرئيسي لسعر الصرف الرسمي للدولار بالسوق المصري.

حيث سجل سعر الدولار اليوم تراجعاً طفيفاً في كل البنوك، والجدير بالذكر أن سعر الدولار لم يشهد تغييرات ملحوظة في سوق صرف العملات الأجنبية، وذلك في ظل هدوء الطلب على الدولار مع تزايد احتياطي النقد الأجنبي، كما يعتمد سعر صرف الدولار على سياسة العرض والطلب، وعلى كمية احتياطي النقد الأجنبي في الدولة أيضاً.

أسعار الدولار اليوم في مصر