موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفيدرالية الإفريقية

نرصد لكم موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان بذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي يخوضها الفارس الأبيض بمعنويات عالية بعد الفوز الثمين الذي حققه في مباراتين متتاليتين ببطولة الدوري المصري الممتاز، خاصة وأنه يحتل المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 66 نقطة.

ومن المقرر إقامة لقاء الزمالك ونهضة بركان بالكونفيدرالية الإفريقية يوم الأحد المقبل، على أن تنطلق المباراة في تمام الثانية عشر مساءا بتوقيت القاهرة.

ويعاني الفارس الأبيض من غياب حراس مرماه؛ حيث يعاني عماد السيد من الإصابة التي تعرض لها في لقاء الداخلية بالدوري العام، بينما يغيب حارس المرمي محمود جنش بسبب الإيقاف، مما يدفع الجهاز الفني للزمالك للاعتماد على الحارس عمر صلاح.