عودة عمرو جمال لمباريات الأهلي بعد لقاء انبي

صرح الجهاز الطبي للنادي الأهلي مؤكدا عودة عمرو جمال إلى أداء مهامه الهجومية بين صفوف المارد الأحمر والمشاركة في مباريات الفريق بعد مواجهة انبي.

وأضاف الجهاز الطبي مؤكدا أن جمال شارك بالفعل في التدريبات الجماعية للفريق أمس الثلاثاء، بالإضافة إلى بعض التدريبات الخاصة التي يخضع لها ويشرف على ذلك مدرب الأحمال بالفريق، اليخاندرو.

وأكمل الجهاز الطبي مضيفا أن اللاعب يخضع لبرنامج تأهيلي وما زال مستمر في تنفيذه، لتجهيزه للمشاركة في مباريات الأهلي القادمة عقب لقاء انبي الذي سيقام مساء غدا الخميس 15 مايو 2019 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان جمال يعاني من شد في العضلة الأمامية، مما أدي إلى غيابه عن مباريات الفريق والتدريبات الجماعية، ليعود ينتظم من جديد تدريجيا أمس الثلاثاء.