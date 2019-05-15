عاجل| بالمستندات.. ممدوح عباس يحجز على أموال الزمالك لدى الشركة الراعية

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كتب: محمد يحيى
حصل ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، اليوم، على حكم بحجز أموال نادى الزمالك لدى شركة برزنتيشن، وفاء لمستحقاته الصادر بها أحكام نهائية واجبة النفاذ.
وجاء في نص الحكم اعتبار شركة برزنتيشن أمين على هذه الأموال ولا يحق لها تسليمها لنادى الزمالك وفى حال مخالفة ذلك يعتبر ممتنع عن تنفيذ حكم قضائي.
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