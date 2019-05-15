الحسناء الأوكرانية داريا بيلويد أصغر بطلة للعالم في الجودو.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصبحت اللاعبة الأوكرانية الشابة، داريا بيلويد، أصغر بطلة في العالم في تاريخ رياضة الجودو، وذلك بعدما حققت إنجازا تاريخيا بفوزها بأول ميدالية ذهبية في بطولة العالم لرياضة الجودو.

داريا بيلويد، التي يطلق عليها “فخر أوكرانيا” كانت قد فازت بالميدالية الذهبية، وهي في عمرالـ 17 و345 يوما.

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الفتاة الحسناء داريا بيلويد، ترتبط بعلاقة عاطفية مع البطل الأوليمبي الإيطالي فابيو باسيلي، الملقب ببطولة عام 2016، لرياضة الجودو.

داريا كانت قد شاركت من قبل في بطولة جائزة تبليسي الكبرى للجودو، حيث تميزت البطولة السابقة بمنازلات قوية ومثيرة على غرار المنازلة التي جمعت كل من ملياني كليمنت في تحد كبير مع منافستها بطلة العالم والنجمة الأوكرانية داريا بيلويد وسط حشد كبير.

ولم يكن صعبا على ملياني كليمنت الفوز واعتلاء منصة التتويج بعد حصولها على الميدالية الذهبية آنذاك، وتحدث مدرب كليمنت، لوسي ديكوس عن هذا الانتصار قائلا: لقد نجحت ملياني في تسجيل نقطتين أمام منافسة قوية.. وتوجت بالذهب في لحظة سعيدة تقاسمتها مع الجميع.