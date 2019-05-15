دييجو ماردونا ينافس نجوم مهرجان كان السينمائي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
انطلقت فعاليات الدورة الـ72 من مهرجان “كان” السينمائي الدولي 2019، في فرنسا مساء الثلاثاء 14 مايو، بحضور عدد كبير من نجوم ومخرجي العالم..
المهرجان من المنتظر أن يعرض فيلما وثائقيا عن نجم كرة القدم السابق الأرجنتيني دييجو مارادونا، من إخراج البريطاني عاصف كاباديا، ومن المرتقب أن يحضر مارادونا هذا العرض على هامش المسابقة الرسمية للمهرجان.
صعود مارادونا سلالم مهرجان “كان” لن يكون الأول، فقد سبق أن صعدها مع الفنان والمخرج الصربي، أمير كوستوريتسا، ويترقب المتابعون مؤتمرا صحفيا محتملا للنجم الأرجنتيني.
الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، كان قد أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” عن إصدار فيلم وثائقي جديد عن دييجو مارادونا.. وقال: «انتظروا فيلما وثائقيا جديدا عن مارادونا تم إنتاجه في أكثر من 500 ساعة شمل لقطات لم يسبق عرضها، وهي من الأرشيف الشخصي للأسطورة».
وأضاف: «بعد العرض الأول بمهرجان كان السينمائي سيتم عرض الفيلم بدور السينما بدءا من 14 يونيو المقبل».
مهرجان “كان” السينمائي افتتح فعاليات دورته الـ 72 بمشاركة 21 فيلما في المسابقة الرسمية التي تستمر حتى تاريخ 25 من الشهر الجاري.. وتم عرض فيلم “The Dead Don’t Die” أو “الموتى لا يموتون” للمخرج الأمريكي جيم جارموش.
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