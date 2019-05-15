سرقة منزل رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض منزل الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لفريق بيراميدز المشارك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم،، للسرقة بالعاصمة الأرجنيتنة بيونيس أيرس.

صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، ذكرت أن منزل رامون دياز بمدينة بيونيس أيرس، تمت سرقة بعض الأموال منه والمجوهرات، بالإضافة إلى بعض الجوائز الخاصة بالمدرب.

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الصحيفة أضافت أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها منزل رامون دياز للسرقة، حيث سبق وعانى المدرب الأرجنتيني من نفس الأمر عام 2016.

المدرب الأرجنتيني قال خلال تصريحاته عقب مباراة وادي دجلة: الحادث بسيط للغاية وتم السيطرة على الوضع، ولم يتم سرقة أشياء كثيرة، والشرطة الارجنتينة طمأنتني.

يشار إلى أن بيراميدز كان قد واجه فريق وادي دجله مساء الثلاثاء وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1 /1 بعدما انهى الفريق الشوط الأول متأخرا بهدف، لينجو الفريق من هزيمة ثقيلة.. ضمن منافسات الجولة الـ32 من بطولة الدوري الممتاز.. ويحتل الفريق حاليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة.