شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل جريزمان عن أتلتيكو مدريد الأبرز في عناوين الصحف الإسبانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تصدر قرار الفرنسي أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد الإسباني بالرحيل في نهاية الموسم بعد خمس سنوات في صفوفه عناوين الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الأربعاء.

وقالت صحيفة «ماركا» في عنوانها الرئيسي: «جريزمان سيرحل، الفرنسي أعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد بداية من يوليو المقبل، وصرح:»شكرًا لكم جميعًا، كانت 5 سنوات رائعة وستظلون في قلبي«.

وعن آخر تطورات حملة التطهير التي يقودها المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان قالت: «إدارة ريال مدريد لديها قائمة تضم 14 لاعبًا للرحيل، والعمل لن يقتصر على إبرام الصفقات فقط».

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وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «جريزمان سيرحل إلى برشلونة أو باريس سان جيرمان».

وأضافت: «جريزمان أخبر مسؤولي أتلتيكو مدريد بقراره للرحيل، والآن عليه أن يُقرر إذا كان يريد ارتداء قميص البلوجرانا أو الرحيل لباريس سان جيرمان، الذي سيدخل بقوة لضمه».

وحول نفس الموضوع قالت صحيفة «سبورت»: «جريزمان يتخذ الخطوة الأولى، مهاجم أتلتيكو، خرج وقال إنه سيرحل وودع الجماهير، والفرنسي لم يكشف عن وجهته المقبلة، لكن البارسا يعمل من أجل دفع الشرط الجزائي في عقده على أقساط».

وعن آخر أخبار صفقات برشلونة قالت: «دي ليخت ونتيجة وشيكة، برشلونة متفائل من قدرته على إتمام الصفقة خلال الأيام الـ10 المقبلة».