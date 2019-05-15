شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات ريبيري وآمال دورتموند تتصدران عناوين الصحف الألمانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنوعت اهتمامات الصحف الألمانية، الصادرة اليوم الأربعاء، وكان أبرزها تصريحات الفرنسي فرانك ريبيري نجم بايرن ميونخ وآمال مشجعي بوروسيا دورتموند في الأسبوع الأخير للدوري الألماني (بوندسليجا).

وأبرزت صحيفة «سبورت بيلد» تصريحات ريبيري بعنوان «ريبيري يُفرغ ما بداخله»، في إشارة لاعترافات فرانك ريبيري، نجم البايرن، والتي أكد خلالها قيامه بالعديد من الأخطاء، طوال مسيرته.

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كما تناولت الصحيفة آمال دورتموند في الفوز باللقب بعنوان «القتال من أجل اللقب.. سانشو هو الأمل»، حيث أفادت بوضع جماهير أسود الفيستيفال آمالها على سانشو، لقنص لقب البوندسليجا في الجولة الأخيرة.

بينما ألقت صحيفة «إكسبريس دوسلدورف» الضوء على المواجهة المرتقبة بين دورتموند ومونشنجلادباخ، السبت المقبل، بالجولة الأخيرة، والتي ستكون حاسمة في صراع الفوز بلقب البوندسليجا بين البايرن وأسود الفيستيفال.

بينما صدرت صحيفة «أبيندتسايتونج» بعنوان «رافينيا يودع بالدموع»، في إشارة لبكاء البرازيلي رافينيا خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، ودَّع خلاله النادي البافاري، قبل رحيله بنهاية الموسم الحالي.

أما صحيفة «فاز» فجاءت بعنوان «دورتموند يسابق الزمن من أجل شولز»، حيث أفادت بمحاولة دورتموند إنهاء صفقة تعاقده مع نيكو شولز، ظهير هوفنهايم، في أقرب وقت ممكن.