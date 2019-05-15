شكرا لقرائتكم خبر عن «اندبندنت»: مانشستر يونايتد يطلب 170 مليون يورو لبيع «بوجبا» لريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ذكرت صحيفة (اندبندنت) البريطانية اليوم الأربعاء، أن نادي مانشستر يونايتد رفض الحصول على خدمات اللاعب الويلزي جاريث بيل في إطار صفقة تبادلية تتضمن بيع لاعب الفريق بول بوجبا لنادي ريال مدريد الاسباني.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد حدد 170 مليون يورو من أجل التنازل عن بوجبا لريال مدريد، وهو الرقم الذي يفوق ما دفعه (الشياطين الحمر) للتعاقد مع اللاعب عام 2016 بحوالي 50 مليون يورو.

وأكدت أن المقايضة مرفوضة في صفقة بوجبا، وإذا أراد الريال التعاقد مع اللاعب عليه دفع الرقم المطلوب، مشيرة إلى أنه حتى لو نجح ريال مدريد في دفع القيمة المطلوبة في بوجبا، فإنه سيواجه مشكلة أخرى من قبل اللاعب، ألا وهي راتبه الكبير.

وأشارت (اندبندنت) إلى أن بوجبا طلب من ريال مدريد أن يكون صاحب الراتب الأعلى في الفريق، وهو الأمر الذي قد يقف عائقًا بالصفقة، إذ أن الراتب في ريال مدريد هو موضوع ذو أهمية كبيرة، ويحظى بالتقدير لشخصية اللاعبين.